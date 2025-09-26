Kaj se dogaja? POP TV umaknil šov Ljubezen po domače

Na POP TV so sporočili, da priljubljeni resničnostni šov Ljubezen po domače ne bo več na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri, kot so ga bili gledalci vajeni doslej. Zadnjič je bil na sporedu v sredo ob 20. uri, zdaj se bo preselil v sobotni večerni termin. »Naslednjič se vidimo 4. oktobra ob 20.00,« so zapisali na družbenih omrežjih POP TV. Od ponedeljka bo omenjeni termin namreč rezerviran za novo serijo Nemirna kri, ki jo bodo gledalci lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri.

O seriji Nemirna kri Nova serija Nemirna kri je družinska saga, ki spremlja življenje bogate družine Veber. Njihov patriarh Peter Veber, lastnik uspešnega podjetja za uvoz sadja in zelenjave, svoje življenje posveča ženi, hčerkama Diani in Heleni ter rejencu Lukasu, ki ga je vzel pod okrilje po smrti njegovega očeta. Peter v Lukasu vidi naslednika in mu želi predati podjetje, kar pa razočara njegovi hčerki, ki sta doslej živeli predvsem od očetovega bogastva in udobja. A idilično življenje družine Vebrovih prekriža kriminalistka Sara Petrič, ki pod krinko začne preiskovati poslovanje družine ...