Kaj se dogaja? Oddajo Tarča tik pred zdajci odpovedali

Prvi teden v septembru se je začela nova sezona oddaje Tarča, ki bo znova na sporedu ob četrtkih. Po predvajanju prve oddaje te jeseni pa so v drugem tednu naleteli na težave. Kot so ustvarjalci oddaje sporočili na twitterju, oddaje danes ne bo.»Zaradi bolezni v ekipi Tarče (ne gre za koronavirusno okužbo) bosta nocoj ob 20. uri na sporedu daljši oddaji Globus in Točka preloma. Tarča bo na sporedu spet prihodnji četrtek,« so pojasnili. Ali je zbolela voditeljica, niso razkrili.Prejšnji teden je bil v oddaji govor o politizaciji ali depolitizaciji policije zaradi zadnjih številnih kadrovskih menjav in odpiranja starih primerov. Kakšna tema bo na sporedu naslednji teden, še ni znano.