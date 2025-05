Kaj se dogaja? Na POP TV nič več oddaje Delovna akcija

Osma sezona priljubljene oddaje Delovna akcija se zaključuje. Zadnja epizoda bo očitno nekaj posebnega. »Tokrat se ne odpravljamo na novo prenovo, ampak nazaj k tistim, ki smo jim v zadnjih osmih letih že polepšali dom – in življenje. Kako živijo danes? Kako jim je prenova spremenila vsakdan? In kaj pomeni, ko ti nekdo nesebično pomaga takrat, ko najbolj potrebuješ?,« so o oddaji, ki prihaja, zapisali na POP TV.

Osma sezona priljubljene slovenske oddaje Delovna akcija se je začela 16. marca 2025 na POP TV. Voditeljica Ana Praznik in njena ekipa mojstrov tudi tokrat pomagajo družinam po Sloveniji, ki so se znašle v težkih življenjskih okoliščinah, s prenovami njihovih domov. V preteklih sedmih letih so prenovili več kot 70 domov po vsej Sloveniji.

V osmi sezoni se je ekipa ponovno lotevala ganljivih zgodb družin iz različnih delov Slovenije. Kljub nekaterim kritikam gledalcev, predvsem zaradi dolžine oglasnih blokov in razdelitve posameznih prenov na več epizod, oddaja ostaja priljubljena med gledalci.

V prvi epizodi smo spoznali Marjeto in Mitja iz Petrovč. Mitja je v najstniških letih zaradi nesreče z vlakom izgubil obe nogi, njun dom pa ni bil prilagojen njegovim potrebam. Ekipa Delovne akcije je poskrbela za prenovo in prilagoditev doma, kar je družini omogočilo boljše in dostopnejše življenje.

V naslednjih epizodah smo spoznali tudi Valerijo iz Škofje Loke, ki je po izgubi matere in očima ostala sama. Njeni prijateljici sta jo prijavili v oddajo, kjer so ji prenovili stanovanje in ji ponudili priložnost za boljše življenje.

Maruša in Rok sta zaradi neustreznih bivalnih razmer dve leti živela ločeno. Ekipa oddaje je s prenovo njunega doma omogočila, da sta se lahko ponovno združila kot družina.

V eni izmed epizod so pomagali tudi Suzani in njeni hčerki Sari. Zaradi bolezni so pri prenovi Suzaninega doma morale pomagati prostovoljke.