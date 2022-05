Kaj se dogaja med Robertom Golobom in Urško Klakočar Zupančič?

Od volitev dalje, ko je Gibanje Svoboda pometlo s konkurenco, se o njihovem predsedniku in najverjetnejšem bodočem mandatarju Robertu Golobu veliko govori in ugiba. O njem krožijo številni trači, tudi o njegovem zasebnem življenju. »Dežurni« tračarji na družabnih omrežjih pišejo, da naj bi se razšel z ženo (več o njej v članku Veste, kdo je žena Roberta Goloba? Našli smo njeno fotografijo), z nekdanjo sodnico Urško Klakočar Zupančič, ki naj bi zasedla funkcijo predsednice državnega zbora, pa naj bi bila več kot samo sodelavca.

Med tistimi, ki so na družabnih omrežjih pisali o tem, je tudi poslanec SDS Branko Grims. Pravi: »Ni primerno, da bi dva, ki sta partnerja zasebno, bila na čelu izvršilne in zakonodajne veje oblasti: to bi bil očiten konflikt interesov, tudi z vidika ustavnega načela ločenosti vej oblasti!«

Iz Gibanja Svoboda so se takoj odzvali na zapis in ga označili za lažno informacijo. Včeraj je podobno, kot je pisal Grims, ponovil še javnosti dobro znani voditelj Mirko Mayer s Planet TV.

Tudi tokrat Gibanje Svoboda ni molčalo: »Kot smo na twitterju že zapisali, gre za lažniva obrekovanja.«