Kaj zasedbi LPS napovedujejo stavnice? Počasi se vzpenja

Počasi, a vztrajno se naši letošnji predstavniki na Evroviziji vzpenjajo na stavnicah. Pred kratkim je bila skupina LPS s pesmijo Disko povsem zadnja, zdaj pa je na 38. mestu in ima en odstotek možnosti za zmago – tolikšno verjetnost zmage napovedujejo kar 30 državam. Če je verjeti tem napovedim, se zdi, da je zmaga letos že oddana, in sicer Ukrajini. Na drugem mestu sta še vedno Italijana Mahmood & Blanco, na tretjem mestu pa je Švedinja Cornelia Jakobs.

Eurovisionworld je pripravil več različnih lestvic. Na eni je LPS na 33. mestu, na drugi pa na 30. Na prvi uvrščajo med najboljših 10 Italijo, Ukrajino, Švedsko, Norveško, Poljsko, Nizozemsko, Veliko Britanijo, Grčijo, Španijo in Francijo.

Disko ima sicer na uradnem profilu evrovizijskega tekmovanja na youtubu več kot 330.000 ogledov. Mnogi komentatorji menijo, da je skladba podcenjena in da si zasluži višjo uvrstitev. »Ne morem verjeti, kako mladi so in kako so talentirani Nedvomno so podcenjeni in so moji favoriti. Upam, da bodo ljudje razumeli njihovo veličino in jih nagradili z uvrstitvijo na finalni oder,« je zapisal neki William. Mnogi pa so pohvalili zasedbo, da poje v slovenskem jeziku.