Kaj imata skupnega Severina in ta znani Slovenec? (VIDEO)

Luka Basi, ki je v zadnjih nekaj letih nabral več kot 120 milijonov ogledov na njegovih videjih na youtube, tokrat izdaja novo pesem Kamiondžija, za katero verjamemo, da bo postala uspešnica, tako kot mnoge, ki so že stalnica koncertov, zabav, žurov in radijskih postaj. Z izidom skladbe napoveduje nov album in vrnitev v ljubljanske Križanke septembra.

Potem, ko je že prvič razprodal Križanke, je pričakovanje in veselje ob najavi eksluzivnega koncerta Luke Basije z gosti, še toliko večje: »Začenja se poletna turneja koncertov, ki nas bo peljala povsod po Sloveniji vse do velikega zaključka v Križankah, 17.9. Polna prizorišča in poslušane pesmi so nekaj, kar najbolj poboža dušo nam, izvajalcem. Nastopati pred občinstvom, ki uživa, poje tvoje pesmi od začetka do konca in ti da nazaj energijo, je povsod užitek, ne glede na kraj, mesec, vreme (smeh). A vendar so bile Križanke mejnik v moji karieri, sploh koncertno, zato sem presrečen, da z novo pesmijo lahko naznanim tako začetek poletne turneje, kot vrnitev v Križanke!«

S skladbo Kamiondžija pa Luka že napoveduje tudi nov album, ki bo izšel v drugi polovici letošnjega leta. »Nabralo se je veliko pesmi, ponosen in presrečen sem, da moje pesmi ljudje na koncertih pojejo od začetka do konca, jih znajo na pamet. Kaj je lahko še lepšega? Nabralo se je že kar nekaj pesmi od izdaje prejšnjega albuma, nekaj jih je še v nastajanju in z veseljem napovedujem nov album še pred koncem letošnjega leta.«

O pesmi Kamiondžija je Luka povedal: »Kamiondžija je sicer pesem, ki diši po zabavi, dobri volji, pozitivni energiji, plesu, predvsem pa je ena od redkih tematik, ki se hudomušno dotika vseh, ki so dneve in noči na vožnjah in brez katerih svet ne bi funkcioniral. Vozniki tovornjakov, kamionov, upam, da bodo morda v tej pesmi našli svojo himno, ki jim bo krajšala čas.«