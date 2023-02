Kaj bo rekel bivši? Zlagala se mu je, da je lahko šla v naš resničnostni šov

Začela se je druga sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled in že smo dožoiveli enega izmed bolj bizarnih zapletov, kar se slovenskih resničnostnih šovo tiče. Spoznali smo mladoporočenca Aleša in Jasmino, ki sta se že na slavju s prijatelji in družino, ki je sledilo poroki, začela iskreno pogovarjati o preteklih zvezah. Jasmina je ob tem razkrila, da se je morala bivšemu zlagati, da je sploh lahko prišla v eksperiment, ki ga gledamo po televiziji.

Novopečena nevesta, ki ima z nekdanjim partnerjem tudi dve hčerki, če je soditi po njenjih besedah, je bilo njuno razmerje daleč od popolnega, kar jo je pripeljalo do drastične poteze. »Ali veš, da sem se za to, da sem lahko prišla v eksperiment, morala bivšemu zlagati, da grem v bolnišnico?« je svojemu novemu možu dejala Jasmina. Aleš ni mogel verjeti ženinim besedam, Jasmina pa je dodatno pojasnila, da je to storila za to, ker sicer ne bi vzel otrok k sebi za toliko časa.

Popolni neznanci se poročijo kar takoj Poroka na prvi pogled je slovenska resničnostna serija na Planet TV iz leta 2022, posneta po licenčni danski seriji v produkciji Snowman Productions Denmark. Format serije je narejen tako, da se 6 samskih žensk in 6 samskih moških, ki so med sabo popolni neznanci, poročijo kar takoj, ko se prvič zagledajo šele pred oltarjem. Skupno pot jim bodo pomagali najti strokovnjaki Timotej Strnad, Barbara Sarić in Alja Fabjan. Dogajanje v ljubezenskem eksperimentu pa bo pospremila tudi komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled, ki jo vodi Špela Grošelj, v studiu pa se ji bosta pridružila stand-up komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman ter glasbeni producent Miha Hercog .

»Ali on torej ne ve, da si v eksperimentu?« je še naprej zanimalo presenečenega Aleša, Jasmina pa mu je suvereno odvrnila: »Ne. On bo to izvedel, ko bo po televiziji.« V nasprotnem primeru bi namreč po njenih besedah njen bivši povzročal same težave in je na ta način želela zaščititi hčerki.