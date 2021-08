Kadrovska sprememba na Pop TV: imajo novo voditeljico

Mnoga leta nas isti znani obrazi informirajo z malih zaslonov, a spremembe so del tudi televizijskega posla. Tako se je nedavno zgodila sprememba na Pop TV, kjer so se okrepili z novo voditeljico 24UR Šport.



»Vodenje športa mi predstavlja velik izziv, saj je v živo to nekaj popolnoma drugačnega kot delo, ki sem ga opravljala do sedaj. V svoji karieri sem spoznala vse dele ustvarjanja športnih vsebin – od terenskega do redaktorskega dela, a televizijski adrenalin vodenja v živo je vseeno zelo podoben športni tekmi,« je o svoji novi vlogi voditeljice povedala sicer dolgoletna športna novinarka Eva Koderman Pavc.

Dobi kurjo polt

Eva, ki je v začetku leta dopolnila 34. let, je del športnega uredništva Pop TV od leta 2007. »Potekala je avdicija za nove novinarje za motoGP in formulo. Seveda sem se kot zaprisežena ljubiteljica motošportov, prijavila in dobila priložnost.« Delo športne novinarke jemlje odgovorno, zato je v prvi vrsti predvsem poročevalka. »Ampak ko igra slovenska reprezentanca, seveda postanem navijačica. Ob slovenskih uspehih ne jokam, a že v tem trenutku, samo ko pomislim na zmago na evropskem prvenstvu v košarki, dobim kurjo polt. Šport res združuje in navdihuje.«



Svojo karierno pot spretno krmari z družinskim življenjem, saj ima doma dva otroka. In kako reagirata, ko vidita mamico na televiziji: »Ker sta še majhna, ne gledamo veliko televizije, a ko me vidita, sta navdušena in pravita: 'Mami, mami je po televiziji!'« Z vodenjem 24UR Športa bo zdaj takšnih trenutkov še več.

