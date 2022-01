Lepotica Tina Gaber prestrašila voditeljico, to je prinesla v studio

Dolgonogo Tino Gaber smo lahko pred kratkim spremljali v vlogi televizijske voditeljice v oddaji Exatlon Slovenija. Tina je tudi spletna vplivnica, ki se ukvarja z marketingom, zato jo je voditeljica Eva Cimbola v oddaji Vau povprašala, kako stresno doživlja opravljanje svojega poklica in ali zna tudi samo uživati v trenutku brez konstantnega pritiska.

»Znam. So tudi dnevi, ko me ni na instagramu. Ni pa to služba, ki poteka od osmih do štirih, ampak poteka ves dan. Mene to veseli in v tem uživam, sicer tega ne bi delala,« je odgovorila Tina, ki je pred kamero predstavila tudi svojo sosedo z imenom Artemis. Gre za dva meseca staro kačo, in čeprav se jih marsikdo boji, tudi Eva, Tina misli, da se kačam godi krivica.

Doma sem vedno govorila, da si želim imeti kačo, ampak se jih mama na smrt boji.

»Slišala sem, da se jih bojiš. Sama mislim, da se kačam dela krivica, saj vsi menimo, da so nevarne, sluzaste, celo ogabne. Ampak ne, gre za elegantna in nežna bitja. Kače so bile od nekdaj moje najljubše živali. Že v osnovni šoli sem večino spisov napisala na temo kač. Doma sem vedno govorila, da si želim imeti kačo, ampak se jih mama na smrt boji in je vedno rekla ne,« je povedala lepotica in dodala, da se s kačo dobro razume tudi njen psiček.

Nekdanja misica je ob tem poudarila, kako zelo pomembno se ji zdi, da ljudje ne kupujejo izdelkov, zaradi katerih morajo umreti živali. Tega se drži tudi sama. Celo pri prehrani, saj je že dolga leta veganka. »Včasih se sicer pregrešim. Ne z mesom, ampak s kakšnimi mlečnimi izdelki ali pa izdelki, v katerih so jajca. Se pa trudim po svojih najboljših močeh,« je še povedala Tina, ki se je za tovrstni način prehranjevanja odločila zaradi etičnih vidikov, o tem je napisala tudi svojo magistrsko nalogo.