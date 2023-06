Kabaret na prostem jih je privabil: poglejte znane Slovence (FOTO)

Eden najbolj priznanih koktajl barov pri nas je odprl svojo razkošno teraso, ki že od nekdaj velja za priljubljeno zbirališče znanih obrazov v mestu. Dolgo pričakovano odprtje je prineslo novo dimenzijo Playe, saj obiskovalcem omogoča uživanje v prenovljeni listi vrhunskih koktajlov na svežem zraku, obkroženih z elegantno in živahno atmosfero. Bar, ki stoji v nakupovalnem središču BTC, ponuja razkošno zatočišče po delovnem dnevu in predvsem ob poletnih večerih, obogatenih z izbranim glasbenim in animacijskim programom. Otvoritev terase je privabila številne znane obraze iz sveta zabave, športa in poslovnega sveta. Med gosti so bili košarkar Sani Bečirović, pevka Sara Lednik, tekmovalca šova Super par Eva in Rale, glasbenika Aleš Uranjek in Miki Vlahovič ter vedno nasmejani Igor Mikić. Fotografi so ujeli trenutke smeha, sproščenosti in uživanja, medtem ko so obiskovalci uživali v edinstvenih koktajlih, ki so jih pripravili izkušeni barmeni. Za nepozaben šov so poskrbele plesalke in glasbena izvajalka s posebnim programom, tokrat prvič na prostem.

Zabave sta se udeležila tudi superfinalista resničnostnega šova Super par Eva in Rale.

Izjemen nastop plesalk je dodobra ogrel goste na terasi.