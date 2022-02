Jurij Zrnec: Pred mano je še dobrih deset let

Vaš smisel za humor, dar, da v pravem trenutku izrečete pravo besedo, ki nasmeji, to ni nekaj, česar se lahko priučiš, to je prirojeno. Koliko kroji vaše življenje?

To je nekaj, kar mi je bilo položeno v zibelko. Brez tega v življenju v nobenem obdobju, od zgodnjega otroštva naprej, sploh ni šlo. Razmišljal sem, zakaj je tako. Morda zato, ker sem že od nekdaj stvari videl drugače kot drugi. Vedno me je neka podrobnost bolj zanimala kot celota. Ljudje so me zanimali zaradi njihovih drugačnosti in hib. Od majhnega sem se rad šalil, imitiral. V še tako slabi stvari poskušam najti nekaj dobrega ...

Preberite intervju na Onaplus.si.