Jure s konjskega hrbta v ljubezenski šov (FOTO)

Eden od junakov šeste sezone resničnostnega šova Ljubezen po domače je 39-letni Jure Struna iz Temenice na Dolenjskem. »Tu sem rojen, sem otrok podeželja. Pri trinajstih sem začel jahati, dve leti pozneje sem dobil prvega konja, Alkarja. Vmes smo naredili še hlev,« začne 39-letnik, ki ga obiščemo na domačiji. Kupili so jo njegovi stari starši, po domače se je reklo domačija Prebil (obsegala je dve kmetiji) in ime je ostalo – danes Jure vodi Ranč Prebil.

En par za delo, drugi za k maši

»Morda bo kdo rekel, da sem zapečkar, a sem si predvsem želel, da se kmetija ohrani. Mami mi je pomagala do določene stopnje, naprej pa sem zmogel sam,« nadaljuje Struna, ki danes premore 22 konj, zemlje je 30 hektarjev. Včasih je bil na kmetiji tudi mlin, že pred sto leti so imeli elektriko.

Impresionirala ga je Nataša Masten (ob njem desno). FOTO: POP TV

»Predvsem pa sta bila pri hiši dva para konjev, eden za delo, drugi za nedeljo za k maši. To je tako, kot bi danes imeli pri hiši dva mercedesa in dva traktorja fendt. Kmetija je bila res močna,« pripoveduje Jure. Na ranču je uredil namestitvene kapacitete za konje, ponosen je tudi, ker imajo status ekokmetije, hrano in seno pridelujejo na naraven način. Često sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, na ranč prihajajo tudi osebe s posebnimi potrebami, poleti tam potekajo tabori in počitnice za otroke, tu jahajo tudi slepi.

Naš sogovornik se izobražuje v tujini, v Italiji tekmuje v panogi jahanje western, septembra pa praviloma tekme gosti na svojem ranču. Ob delu si zna vzeti čas zase: rad igra namizni tenis – tekmuje v ljubljanskih rekreacijskih ligah – in odbojko na mivki, veliko bere, tekoče govori italijansko in angleško. Navdušujejo ga tudi adrenalinski športi, lani poleti je denimo pri njem na mivki, ki jo premore na pokritem jahališču, treniral enduro motorist in župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik.

Rada mora imeti živali

Ob vsem delu mu ne manjka časa za ljubezen. »Tri leta so me vabili, da bi se udeležil tega resničnostnega šova, a sem bil vsakič v zvezi ali napol zaljubljen. Lani, bilo je v času korone, pa sem si rekel, zakaj pa ne bi poizkusil,« pojasni, zakaj je sprejel izziv.

Izobraževal se je tudi v tujini. FOTO: Drago Perko

»Zdaj mi pravijo, da sem šel v to, ker sem želel reklamo za Ranč Prebil. A vsakomur jasno povem: ranč sem jaz, brez mene ranča ni,« je jasen Jure, ki ne skriva, da išče sorodno dušo. »Tako, ki je samozavestna, pa živali mora imeti rada. Ni nujno, da jaha. A mora razumeti, da sem malce poseben. Zavoljo mojega dela je včasih potreben tudi kak kompromis. Predvsem ali zato, ker je treba za konja poskrbeti, če potrebuje pomoč. Žival si sama ne zna pomagati, zato moram takrat ukrepati. To bi morala partnerica razumeti. Da se razumemo: znam si vzeti čas za ljubezen in ljubljeno osebo, tudi sam sem se v življenju naučil, da si znam vzeti čas zase,« pravi Jure, ki ga dejstvo, da prihaja s kmetije, ne ovira. Pa tudi dekleta si s tem ne razbijajo glave, doda, želi pa si, da mu dajo priložnost, da ga spoznajo.

Gledala ga je v oči

»Pred odhodom v šov sem podpisal pogodbo. Kot je bilo zapisano, je tudi bilo, zame je bila to izvrstna izkušnja. Stranke, ki imajo pri meni konje, pa so v času moje odsotnosti poskrbele za živali,« dodaja Jure, ki se spomni prvih dni v šovu, ko je bilo precej napeto, sam pa je potreboval kak dan, da se je povsem sprostil.

Opreme ne manjka. FOTO: Drago Perko

»Pomembno je tudi, zame je bil to pravi izziv, da se znaš odzvati na vprašanja. Spoštujem pa pare, ki se v tem šovu resnično zaljubijo, in jim čestitam,« pravi. Pa je čutil kaj metuljčkov v tem šovu, ga pobaramo. Priznava, da je z drugimi fanti že ob prihodu deklet malce pošpegal skozi okno in da je kolegom celo zavidal njihov izbor.

22 konjev premore.

»Potem pa je prišla Nataša, videl sem jo prvič, nisem vedel, da je v tej oddaji že nastopala. Impresionirala me je s svojim glasom in stasom. Gledala me je v oči. Privlačila me je, zato je tudi dobila zlato karto,« je razkril Jure, zakaj se je med vsemi kandidatkami odločil za Natašo Masten. Tej sta se pridružili še dve novi kandidatki Sara in Patricija, od prej sta ostali Manuela in Ines, ki pa se je prva poslovila. »Pričakoval sem, da se bodo punce še bolj potrudile zame, ker sta prišli še dve,« sklene Jure.