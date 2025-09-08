PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Jure Počkaj v ŠOKkastu: Rad imam vloge zlobnežev (VIDEO)

Primorski pevec razkriva, zakaj ga najbolj navdušujejo vloge zlobnežev, kako združuje opero in rock ter kako ljubezen do družine usklajuje s svojo kariero.
Fotografija: Baritonist Jure Počkaj je bil tokratni gost ŠOKkasta. Foto: Marko Feist 
Baritonist Jure Počkaj je bil tokratni gost ŠOKkasta. Foto: Marko Feist 

Petra Kalan
08.09.2025 ob 19:00
Jure Počkaj je glasbeno pot začel že v najstniških letih, ko je bil član rock skupine in prvič stopil na oder v domači vasi in to kar pred kar 2000 poslušalci. »Takrat je bil res velik obisk, mi smo bili pa pač res najstniki, na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo, ampak smo imeli že sestavljen repertoar,« se spominja. Ta koncert je bil zanj prelomnica, saj je začutil, da je glasba njegova prava pot. Pot ga je nato vodila v ZDA, kjer je študiral, doživljal nove kulture in se učil življenja čez lužo. »Življenje tam je bilo novo, vznemirljivo, a tudi zahtevno,« pripoveduje danes. Spoznal je veliko novih ljudi, kar mu je pomagalo pri osebni in umetniški rasti.

Med svetovnimi velikani in rock projektom

Na svoji poti je imel priložnost srečati največja imena opernega sveta – Dmitrija Hvorostovskega, Plácida Dominga in Joséja Carrerasa. »Vsi imajo močan ego, ampak so hkrati prijazni in dostopni,« pravi. Te izkušnje so mu dale neprecenljiv vpogled v umetniško disciplino, ki zahteva predanost in moč. Polega klasike pa ga že do mladih nog navdušuje tudi rock glasba.  Avgusta je v Postojni občinstvo navdušil s spektaklom Opera Rockstar, slovenskim projektom, ki združuje dramatičnost opere in rock glasbe. Publika je projekt odlično sprejela, zato ga Jure razvija naprej: »Cilj je ponuditi občinstvu močno in resnično glasbeno izkušnjo,« nam je povedal.

Čeprav je po duši romantik, ima v operi najraje vloge zlobnežev. FOTO: Marko Feist
Čeprav je po duši romantik, ima v operi najraje vloge zlobnežev. FOTO: Marko Feist

Vloge zlobnežev in romantično zasebno življenje

Čeprav v zasebnem življenju ostaja predan družinski človek, na odru najraje stopi v kožo zlobnežev. »Najljubši so mi v bistvu "bad guy-ji". Hvala bogu, baritonski repertoar je s tem bogat. Vse te vloge so večinoma zlobneži, ki preprečijo nekomu srečno življenje,« pove z nasmehom. Je pa v zasebnem življenju precej romantična duša. Z ženo Tejo in sinom preživlja čim več časa, pogosto jih vključi v svoje projekte. Spominja se tudi posebnega trenutka zaroke: »Več treme sem imel pred zaroko kot pred katerimkoli velikim nastopom.« In čeprav je na poročni dan njegova izbranka zamudila 15 minut, danes na obletnice obujata te spomine z nasmehom. Kako pa Jure skrbi za romantiko v zakonu in kakšni so njegovi načrti za prihodnost, razkriva v novem ŠOKkastu.

