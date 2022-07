Jure Košir žaluje: Hvala za trenutke in spomine (FOTO)

Eden najuspešnejših slovenskih smučarjev Jure Košir, ki je v letošnjem letu praznoval tudi abrahama, je doživel veliko življenjsko izgubo. Od njega in od matere Mete se je namreč za vselej poslovil njegov oče Rado. Na facebooku je objavil fotografijo iz otroštva, kjer sta skupaj z očetom in zapisal: »Upam, da so tam, kamor greš, gore, sneg, gozdovi in morje. Hvala za trenutke in spomine.«

Ob tragični izgubi se je na Jureta spomnilo veliko prijateljev, ki so mu ob objavi izrekli sožalje. Med njimi tudi poslanec Matjaž Nemec in nekdanja žena Alenka Košir, ki ima z njim tri otroke.