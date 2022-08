Jure Košir v čevljih legendarnega Mirana Ališiča

V drugo sezono Exatlona nas bo pospremil voditelj Jure Košir, ki se mu bo kot posebni poročevalec s terena pridružil Igor Mikič. V prvi sezoni sta vodenje prevzela Miran Ališič in Tina Gaber. Nekdanjega vrhunskega športnika Koširja, ki dobro ve, kaj so tekmovalni duh in skrajne telesne preizkušnje, bomo prvič videli v takšni vlogi.

Prva sezona je navdušila slovenske gledalce in okronala dva zmagovalca, Marjanco Polutnik in Franka Bajca. Novi ekipi tekmovalcev se bosta preizkusili na osupljivih poligonih v čudoviti, vendar vroči Dominikanski republiki.