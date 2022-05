Jure Košir Aline ni silil v šport: poglejte, kakšna lepotica je (FOTO)

Jure Košir je nedavno dopolnil okroglih petdeset let in se nato veselil še s svojo najstarejšo hčerko Alino, ki je blestela na maturantskem plesu. Ponosni oče pa je včeraj z njo sodeloval tudi v kvizu Leta štejejo. Čeprav ima mladenka že 19 let, veliko časa preživi z njim.

»Če te pri devetnajstih letih hči še vedno kliče oči, je to kar fajn,« je njun odnos pohvalil Jure. Alina je najstarejša od njegovih treh otrok, ima še hčer Aniko in sina Jalna, in za partnerico v oddaji je izbral njo zato, ker je zelo uspešna v družabnih igrah, ki jih pogosto igrajo.

»Alina je moj favorit v tej oddaji,« je priznal Jure. Mladenka obiskuje umetniško gimnazijo, plesno smer. »Meni se zdi zelo normalno imeti znanega očeta,« je Juretovo prepoznavnost opisala Alina in dodala: »Imava zelo podoben okus za glasbo in filme, oči je kar mlad, sledi sceni,« ga je pohvalila 19-letnica, on pa je dodal, da se morajo starejše generacije učiti od mlajših in da so ga njegovi otroci veliko naučili. Jure jih ni usmerjal v šport, ampak jim je pustil, da so se sami odločili, kaj bi radi počeli v prostem času.

Na 19-letnico je neizmerno ponosen. FOTO: PLANET TV

Vsi trije so se sicer ukvarjali s športom, ampak so kmalu zajadrali v druge vode, in sicer so vsi umetniško nadarjeni. »Nisem jih usmerjal v smučanje, želel sem jih seznaniti s čim več športi,« je povedal Jure. »Zahteval je, da smo aktivni, nikoli pa nas ni silil v določen šport ali pa da bi se z njim profesionalno ukvarjali,« je priznala Alina, ki bo kmalu za vedno zaprla vrata srednje šole.