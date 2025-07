»Pravijo, da je človeška neumnost edina neuničljiva stvar v vesolju. Na srečo je tudi najbolj zabavna. Odkar obstaja človeštvo, obstaja tudi neumnost. Zato je čas, da se pogovorimo o njej. Neumnost je bila med ljudmi dolgo na slabem glasu. Zadnje čase pa je zelo iskana lastnost med politiki, estradniki in šefi. A bodimo iskreni: malo trčenosti potrebujemo vsi. Brez kančka pristne neumnosti na svetu ne bi bilo ne ljubezni, humorja in električnih skirojev. Žlahtna glupost je začimba našega življenja, zato jo slavimo!« pisec glasbenih besedil, scenarist, književnik in režiser, sicer diplomirani f...