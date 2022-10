Jure Godler sabotiral krško nuklearko

Vsestranski Jure Godler se je v zadnjih letih že dodobra uveljavil tudi kot pisatelj. Ta teden je izšla že njegova peta knjiga, tretja v seriji napetih in smeha polnih pustolovščin štorastih tajnih agentov Filipa Novaka in Spencerja S. Spencerja, Doktor Nobody. Izid nove knjige je pospremila zabava za izbrance, ki so nazdravljali dolgo v noč, medtem ko jim je igral izvrstni Jani Šepetavec trio. »Marsikdo me vpraša: Jure, zakaj pišeš romane? Mar nisi že dovolj zaposlen s snemanji in umetnostnim drsanjem? To počnem, da lahko opravičim to letno zabavo, ker se izjemno nerad zabavam brez dobrega razloga.

Cene Prevc je velik Godlerjev ljubitelj, dogodka pa se je udeležil s svojo srčno izbranko Julijo Patricijo Novak.

Rojstni dan je recimo zame veliko preslab razlog za zabavo, sedmine pa niso vedno na dlani,« se je ob tem pošalil gostitelj. S serijo, ki jo je predlani odprl Casino Banale, lani pa nadaljeval Vohun, ki me je okužil, je Godler naš literarni prostor obogatil z zgodbami, v katerih se avtohtoni slovenski humor, satira in absurd mešajo z napeto akcijo, avanturo in aktualnimi domačimi in svetovnimi družbenimi temami. »Doktor Nobody mi je od vseh treh vzel največ časa in mi povzročal največ preglavic. Je moj najbolj ambiciozni roman doslej in potrebnih je bilo ogromno raziskav. Ker je v romanu opisana sabotaža jedrske elektrarne v Krškem, sem se za pomoč obrnil na enega vodilnih strokovnjakov na tem področju pri nas, na dr. Luko Snoja. Napisal sem mu sporočilo s svojimi nameni.

Njegov odgovor je bil kratek in jedrnat: Najdi si lažjo tarčo, poba. To me je hkrati pomirilo, ker prihajam s tistih koncev, po drugi strani pa toliko otežilo moje pisanje, da sem res začel iskati druge tarče, kot je recimo državni zbor ali pa ministrstvo za zunanje zadeve, a mi je kmalu postalo jasno, da je ljudem vseeno, če se te strukture podrejo. Vrnil sem se k izhodiščni ideji in dr. Snoj mi je povedal vse, kar moram vedeti, in za to sem mu neizmerno hvaležen,« je povedal Godler, ki je lani napovedal, da bo njegova špijonska serija obsegala vsaj štiri, če ne še kakšno knjigo več. Če bodo le junaki preživeli ...