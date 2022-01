Jure Godler je osupnil Damjana Murka

Štajerski slavček Damjan Murko in vedeževalec Blaž v zadnjem času nase opozarjata s pesmijo Mrcina, ki ima na youtubu že več kot 600.000 ogledov. O njuni najnovejši uspešnici ju je povprašal tudi Jure Godler, pri tem pa je zapel njen refren.

Damjan Murko in vedeževalec Blaž sta z uspešnico Mrcina dvignila nemalo prahu. FOTOGRAFIJI: PLANET TV

S tem je osupnil Damjana Murka, predvsem zato, ker voditelj sicer velja za poznavalca klasične glasbe. »Vidim, da znate besedilo. To me preseneča,« je ob tem povedal Murko, Godler pa mu je odvrnil: »Samo tole bom povedal. Nič ne spoštujem bolj kot človeka, ki ustvari skladbo, ki ne gre iz glave.« Ob tem ga je štajerski slavček popravil in povedal, da sta avtorja skladbe Saša Lendero in Miha Hercog, ter dodal, da se mu zdi, da sta z Blažem močna lika, ki »penetrirata v možgane vsakega Slovenca«.

Murko je v paru z vedeževalcem Blažem v Milijonarju po pričakovanjih poskrbel za pestro dogajanje in tudi veliko smeha, izjemno dobro pa jima je šlo tudi pri vprašanjih, kjer sta zelo uspešno uporabila tudi vse tri oblike pomoči. Na koncu sta pravilno odgovorila na deset vprašanj in društvu Rdeči noski priborila 2500 evrov.

»Midva sva se res potrudila in tudi nisva bila tako slaba,« je končni izkupiček pokomentiral Damjan Murko in dodal, da je bila izkušnja izjemno prijetna. Da je njun dosežek v dobrodelnem kvizu odličen, se je strinjal tudi voditelj Jure Godler.