Junakinja Sanjskega moškega v francoski resničnostni šov

Za Tjašo Kramarič, finalistko prve sezone Sanjskega moškega, je nora dogodivščina. »V februarju sem odpotovala v Cancun,« je na Instagramu svojim sledilcem razkrila Tjaša. Tam se je pridružila ekipi, ki je snemala nov resničnostni šov, ki bo predvajan na francoskih tleh.

»Spoznala sem nove ljudi in se zoper nekaj naučila. Vsaka izkušnja je lepa izkušnja,« je zapisala Tjaša in dodala, da je žal njeni slovenski oboževalci ne morejo spremljati. Dodala je še izsek iz snemanja šova La Villa, v opisu katerega piše, da gre za šov, ki odpira vrata 14 anonimnim zlomljenim srcem.

Tjaša nam je povedala, da so jo povabili v francoski resničnostni šov, ki se imenuje La Villa Des Cœurs Brisés. »Princip tega šova je, da je v eni vili 14 fantov in deklet, ki rešujejo posamezno problematiko, zaradi katere ne zaupajo nikomur, ali so to travme Iz otroštva ali karkoli drugega, ki jih omejujejo, da bi šli naprej v ljubezni.«

» Poleg teh 14 fantov in deklet, ki so v eni vili, so povabili še nekaj drugih fantov in deklet, ki oni pridejo samo za nekaj dni. Jaz sem bila povabljena, da spoznam enega fanta. V primeru, če bi midva poklopila, bi me lahko povabil v vilo in bi lahko začela delati na novi romantični zgodbi. Midva pa sva se razumela samo na prijateljski ravni, zato sem kar hitro odšla domov.«

Tjaša je še dodala, da so šov snemali v Cancun, v Mehiki. »Bila je nora izkušnja, saj se mi zdi, da vsaka izkušnja te nekaj nauči in nekaj doprinese.«

Zakaj francoski šov? Če še ne veste, je Tjaša dolga leta živela v Franciji. Tja se je njena mama preselila, ko je spoznala novega partnerja. Po dolgih letih se je Tjaša vrnila v Slovenijo, ko se je prijavila v resničnostni šov Sanjski moški, v katerem je tekmovala, da bi osvojila srce Gregorja Čeglaja.