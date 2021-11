Junak Ljubezni po domače v solzah, dame izvedele resnico in spakirale

V šovu Ljubezen po domače se je Milan Podgornik končno izpovedal svojim damam. Le te so bile namreč zaskrbljene, ko je voditeljica Tanja Postružnik Koren povedala, da jih ta dan čaka izločitev.

kandidatka Majda je Milanu priznala, da so videle obleko, ki ne pristaja nobeni. Milan se je nato le izpovedal. »Ni prav, da vas zavajam,« je dejal, oblile so ga solze. S težkim srcem je povedal, da mu je druga dama dala svojo dušo na pladenj. Imena ni želel razkriti, povedal pa je, da imata skupno zgodovino, le pod isto streho nista živela.

Vsi so se objeli, potem pa se je Milan poslovil od vseh treh kandidatk hkrati. No, Majda in Marjana sta mu zaželeli srečo, Cecilija pa se je poslovila z besedami, da je to le še en dokaz več, da moški lažejo.”