Junak Ljubezni po domače se bo pridružil posebnemu klubu

, ki ga je Slovenija spoznala v resničnostnem šovu Ljubezen po domače, prejema čestitke. Kot je razumeti iz njegove objave na facebooku, se bo namreč letos pridružil prav posebnemu klubu, klubu novopečenih očkov.V Ljubezni po domače se je Renato ogrel za, svoje vroče romance nista skrivala niti po koncu šova. Ko se je že ugibalo o morebitni poroki, pa je okoli lanskega novega leta počilo. Renato in Tamara sta še poskusila rešiti svoje razmerje,. Približno mesec dni po razhodu pa je Renato nakazal, da njegovo srce že pripada drugi. Objavo, da je v razmerju s, je sprva sicer izbrisal, a skrivanja je bilo kmalu konec. Renato in Patti, ki mnoge močno spominja na Tamaro, sta svojo ljubezen javno potrdila, sedaj pa jo bosta, kot kaže, kronala še z dojenčkom.Na fotografiji dveh malo večjih parov športnih čevljev z letnicama 1991 (Renato bo letos star 30 let) in 1997 so še majhni športni čevlji z letnico 2021.Tudi Tamara ni dolgo ostala samska, pred tedni pa je vzbudila nemalo pozornosti, ko je objavila, da je