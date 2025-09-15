Jugonostalgija na odru: slovenska pevka zapela uspešnico iz leta 1984

Alya Elouissi je letošnje poletje nastopila na festivalu Biser Jadrana, kjer je spoznala nove kolege in z njimi ostala v stikih. Med njimi je legendarni rocker Dado Topić, ki je Alyo na svoj koncert povabil kot gostjo. »Zapela sva zame najlepši duet z naslovom Princeza, kot ga mnogi še danes imenujejo. To je bilo zame posebno doživetje. Občinstvo je bilo fenomenalno in je najin nastop toplo sprejelo. Tudi po koncertu sva dobila vrsto pohval in pozitivnih kritik,« je glasbenica strnila vtise. Alya je bila pred nastopom precej na trnih. Duet sta namreč leta 1984 v originalu pela Topić in pokojna Slađana Milošević.

Z njim sta tekmovala na jugoslovanskem izboru za pesem Evrovizije, in čeprav nista zmagala, je njun duet doživel izjemno priljubljenost in je še danes velika uspešnica. Alyo je skrbelo predvsem, kako jo bo Topićevo občinstvo sprejelo in kakšna bo njena interpretacija v primerjavi s Slađanino. Skladba ima tudi nekaj posebnosti. Predvsem to, da je njen prvotni naslov Negde izvan planeta, pozneje pa je zaradi oboževalcev postal bolj znan kot Princeza. Ali bosta Alya in Topić posnela duet, še ni znano, je pa menda povsem možno.