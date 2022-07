Jubilejni maraton smeha: prihaja največji festival samostoječe komedije v regiji

Rekli so, da po koroni ne bo nič več tako, kot je bilo. Pa je oče festivala Panč, Andrej Težak - Tešky, zgrabil bika za roge in poskrbel, da bo to res držalo. Ob žlahtnem jubileju in prvič v 15-letni zgodovini najbolj cenjenega domačega stand up druženja bodo lahko ljubitelji komedije na Panču prvič uživali tudi ob razvajanju brbončic.

»Ljudje so lačni druženja, smeha, zabave – in hrane. Zato smo letos gostom ponudili tudi možnost nakupa gurmanskega in/ali VIP-paketa. Prvi vključuje večerjo v Gostilni na gradu, drugi pa rezerviran sedež, kozarec penine in druženje s komiki,« pravi ultratekač, dobrodelnež, vsestranski ustvarjalec v zabavni industriji ter znanec iz šova Masterchef.

Ker je srce Panča stand up, je ta rdeča nit jubilejne izdaje. Tudi letošnji program odraža dejstvo, da smo priča menjavi generacije ali pa vsaj večjemu valu osveževanja scene, skladno z aktivnostmi nekaterih najbolj priljubljenih domačih mojstrov smeha pa je opazna tudi žanrska raznolikost, čemur se Panč ni nikoli izogibal.

Na gradu bodo tako nastopili tudi nekateri komiki, ki se v zadnjem času izdatno razdajajo na televiziji in v gledališčih, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji improvizacije ter zabavnega kantavtorstva.