Ju prepoznate? Tako zelo sta se v Švici spremenila znana Slovenca

Pred šestimi leti sta, koreograf in reper, ter njegova žena, avtorica knjige Prekletstvo v zlati kletki – zgodba o Urški Čepin, oba udeleženca resničnostnega šova Big Brother slavnih, spakirala kovčke in se odpravila v Švico. Kot kaže, tega ne obžalujeta. Pred enim letom je Nana na facebooku zapisala, da je bila ta odločitev vrhunska in da prav nič ne pogreša Slovenije. Dodala je, da so prijatelji in tisti, s katerimi se želi slišati, le en klic stran.Sta se pa v tem času Nana in Gena precej spremenila, če bi ju v Sloveniji srečali na ulici, vprašanje, ali bi ju sploh prepoznali.V Švici sta zakonca, ki sta bila v Sloveniji znana po precej turbulentnem zakonu, očitno našla mir in srečo. Na skupnih fotografijah, ki jih objavljata, sta videti kot mlada zaljubljenca.