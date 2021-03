Jožica v solzah sreče, tako zdaj v prenovljenem domu živi družina

Novo stanovanje. FOTO: Pop Tv/zajem zaslona

Potem ko je v šovu Delovna akcija mnoge ganila zgodba, matere samohranilke, ki jo je zapustil partner, ostala je sama z dvema otrokoma in brez strehe nad glavo.Podstrešno stanovanje staršev nekdanjega partnerja so ji pomagali obnoviti v akciji, oblile so jo solze sreče, ko so ji povedali za akcijo, prav tako, ko si je v družbi hčerke in sina ogledala svoj novi dom.Televizijska ekipa jo je znova obiskala in pokazala, kako družina živi v novem stanovanju. Jožica je dejala, da se ji je življenje zares obrnilo na bolje. Zdaj živi v prenovljenih prostorih, z novo kuhinjo, dnevno sobo, »Prej nismo mogli kuhati, le spali smo lahko. Zdaj imamo svoje prostore, imam svojo spalnico, imamo svoj mir,« je bila ekipi Delovne akcije hvaležna za pomoč.