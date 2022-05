Jožica Avbelj: Izšla bo knjiga o njenem življenju

Vedno mladostna ognjena rdečelaska, slovenska gledališka in filmska igralka Jožica Avbelj težko kdaj počiva. Ali je zasedena z delom ali ga pa sama najde. Lani oktobra se je zaključilo snemanje nadaljevanke Sekirca v med, v kateri Jožica igra preračunljivo sosedo Roziko.

Vedno aktivna Jožica. FOTO: zasebni arhiv

»Rozika je vdova, ima hčerko in vnuka in obožuje tovariša. In kar naprej nekaj počne, se uči raznih stvari, nas tudi preseneča, ne moremo verjeti česa vsega se loti. V bistvu je v nekaterih stvareh kar precej drugačna od mene, v nekaterih sva si pa zelo podobni. Polna življenja je in ne dovoli, da bi jo propadli projekti spravili v preveč slabo voljo. Ona gre naprej«, je opisala Jožica svoj igrani lik.

Sedemkratna prejemnica Borštnikovih nagrad za igro in Borštnikovega prstana, čeprav upokojena, nas vedno znova preseneti s svojimi igralskimi podvigi, tokrat pa ima v planu nekaj povsem drugega.

»S Petro Pogorevc, dramaturginjo v Mestnem gledališču Ljubljana, končujeva knjigo. Ne dolgo nazaj je izdala knjigo o Racu, zdaj bo pa knjiga z naslovom Joži. Govorila bo o meni, o mojem življenju, malo o zasebnem in malo več o poklicnem. Izšla bo nekje avgusta.«