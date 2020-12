Joži počil film: Grem domov. Me že drug šov čaka (FOTO)

Burna debata FOTO: Voyo

Tudi tokrat v šovu Ljubezen po domače ni šlo brez drame. V glavni vlogi pa, ki česa takega še ni doživel. Potem ko se je vrnil z izleta s traktorjem z novo punco, kjer naj bi razkazoval njivo in podobno, se je nanj spravila užaljena»Lažeš kot sto mater«, je bila jezna Joži. »Mi se tule že cel teden trudimo zate, ti pa se z novo okoli vlačiš.« je bila jezna. Na vse to je Franc dejal, da vidi le»Zastonj se je trudila,« je dejal Franc. Anamarijo pa je Joži celo obtožila, da je hinavka. »Ljubezen se ne da izsiliti. Ali je, ali pa ni«, pa ji je dejala Anamarija.Franc pa teh očitkov ni mogel več prenašati in se je jasno opredelil: »Ne splača se več truditi zame.« A to je Joži le še dodatno razkurilo, saj je tudi njega obtožila, da je hinavec.In zanimala jo je le ena stvar:»Kdaj je spala pri tebi?«. Franc je sicer dejal, da z Anamarijo še ni spal, razburjena Joži mu tega seveda ni verjela.»Kaj lažeš, kaj lažeš?«, mu je zabrusila.»Zdaj se ne bom več grebla zate, nisi vreden,« je zaključila Joži, ki jima je zabrusila še, da sta koruznika. Celo tako daleč je šla, da jo je primerjala s čarovnico Uršulo, ki bo na metli odpotovala v Turčijo.Ker je imela Joži očitno vsega dovolj, je oznanila še, da gre domov: »Me že drug šov čaka«.