Jože Robežnik v ŠOKkastu: Z Bernardo se ne moreš skregati (VIDEO)

Jože Robežnik, znan kot ljubitelj tehnologije, je skozi leta doživel izjemen vpliv sodobnih tehnoloških dosežkov na svoje življenje. Tehnologija je zanj postala nepogrešljiv del vsakdana, kar se odraža tako v njegovem delu kot tudi v osebnem življenju. Vsak dan lovi ravnovesje med tehnologijo in analognim svetom. S seboj je prinesel prav poseben Urejevalnik misli, kamor zapiše vse od globokih misli do dnevnih načrtov. Tudi kakšna risbica se najde vmes. »Zapisujem tudi kakšna malo bolj kompleksna čustva, enovrstničnice,« nam je razložil.

Vsi, ki delamo v medijih, smo malo zaljubljeni sami vase

Priznal je, da uporablja tri telefone, vsakega z drugačnim namenom. Eden izmed njih je namenjen izogibanju družabnim omrežjem, saj na njem ni nameščenih aplikacij, kot so Facebook, TikTok ali Instagram. Na drugem telefonu ima nameščene aplikacije za objavljanje vsebin, kar je del njegove službe. Jože priznava, da je težko ostati imun na privlačnost všečkov in komentarjev, vendar se trudi, da ga to ne bi preveč obremenjevalo. Meni, da so ljudje, ki delajo pred kamerami verjetno malo zaljubljeni sami vase. »Mislim, da vsi, ki delamo v medijih, ker smo radi pred kamero, malo moramo imeti tega v sebi,« je razkril. Kljub temu, da tehnologijo ljubi in sovraži hkrati, je jasno, da je postala ključni dejavnik v njegovem življenju. Omogoča mu ustvarjalnost, svobodo in učinkovitost, hkrati pa ga postavlja pred izzive, kot so upravljanje časa in izogibanje negativnim vplivom družabnih omrežij.

Ljubljana, 10.3.2025, podkast Šokkast, gost Jože Robežnik. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

Ne predstavlja si, da bi se z Bernardo sprla

Beseda je tekla tudi o njegovi dolgoletni karieri na RTV Slovenija, kjer že deset let sodeluje z Bernardo Žarn v oddaji Vikend paket. Poudaril je, kako pomembna je dobra dinamika med voditeljema in kako sta se skozi leta prilagajala in izboljševala svojo interakcijo. Pa sta bila že kdaj v sporu? »Ne, ona je najbolj nekonflikten človek, kar jih jaz poznam,« nam je zaupal. Delil je svoje izkušnje in izzive, s katerimi se je soočal skozi svojo kariero, tako na televiziji kot v ustvarjanju spletnih vsebin. Poudaril je, kako pomembno je biti prilagodljiv in se učiti iz vsake izkušnje, ter kako ga je delo z različnimi ekipami naučilo pomembnosti sodelovanja in komunikacije.

Beseda je tekla tudi o njegovi dolgoletni karieri na RTV Slovenija, kjer že deset let sodeluje z Bernardo Žarn. FOTO: Marko Feist

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.