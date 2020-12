Jože Potrebuješ se je poročil na skrivaj

Na poročni dan FOTO: Facebook

Priljubljeni Čuki trenutno ne nastopajo in že komaj čakajo dan, da bodo znova stopili na oder, a se vedno radi spominjajo številnih nastopov, s katerimi so razveselili svoje zveste poslušalce. V dolgoletni karieri so nastopili tudi na številnih porokah,, šef Čukov, pa se je tokrat spomnil svoje, ki je bila vse prej kot običajna. Potrebuješ se je namreč poročil na skrivaj, pred dvema letoma pa sta z ženo praznovala dvajseto obletnico poroke. Zsta si večno zvestobo obljubila kar na njegov 30. rojstni dan. »Z Andrejo sva se poročila tako, da sem jaz svoje prijatelje povabil na praznovanje svojega rojstnega dne, in ko so zvečer prišli na ohcet, sva midva že imela prstana. Še danes jim ni povsem jasno, kako nama je to uspelo izpeljati v takšni tajnosti,« se svojega poročnega dne spominja Jože. Odločitev je bila očitno dobra, saj sta z Andrejo srečno poročena že 22 let.