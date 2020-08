Jože Potrebuješ pokazal svojo seksi ženo (FOTO in VIDEO)

PSG visoko zmagal, Kampl brez finala

Nogometaši Parisa St. Germaina so prvi finalisti lige prvakov. Francozi so v prvem polfinalu v Lizboni premagali Leipzig s 3 : 0. V finalu se bodo 23. avgusta prav tako v Lizboni pomerili z zmagovalcem dvoboja Lyon : Bayern, ki bo v sredo ob 21. uri. Strelci zadetkov so bili Marquinhos, Angel Di Maria in Juan Bernat. Za Leipzig je bil to prvi polfinale na evropskih tekmovanjih, hkrati pa so