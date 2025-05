Jože Potrebuješ po 20. letih prejel dragocen paket, pošiljateljica ostaja neznana (VIDEO)

Eva in Petra Potrebuješ sta bili gostji tokratnega ŠOKkasta in v studio sta prinesli tri prav posebne predmete. Eden izmed jih je bila pesmarica, ki jo je Eva dobila za 19. rojstni dan od svojega očeta. Pesmarica vsebuje pesmi, ki jih je Jože pel s prijatelji in ima za družino veliko sentimentalno vrednost. Zgodba o tem, kako je pesmarica po mnogih letih našla pot nazaj do družine, je še posebej ganljiva. Vse pesmi je Jože prepeval tudi v vojski, velikokrat jo je nosil s sebo. »Tudi ko je odšel na obletnico maturantskega plesa in se je ta pesmarica podajala in do konca večera izginila,« nam je razkrila Eva. Bil je kar malo slabe volje, vendar je sčasoma na pesmarico pozabil. »Čez 20 let on dobi pošto paket s temle noter in piše: "Sem si malo sposodila za spomin. Hvala!"« zaključi zgodbo Eva.

Njuna povezanost z očetom Jožetom Potrebuješem, članom priljubljene skupine Čuki, je bila ključnega pomena za njun osebni in poklicni razvoj. Jože je bil vedno močna opora in navdih za obe hčerki. Njegova glasbena kariera in predanost glasbi sta vplivali na Evo in Petro, da sta začeli tudi sami ustvarjati in nastopati.

Dekleti sta izjemno ponosni na svojega očeta. FOTO: Facebook

Izrazili ponos nad očetovimi dosežki in sta vedno pripravljeni sodelovati pri njegovih projektih. Eva je omenila, kako je njen oče vedno odprt za njene ideje in predloge, kar ju še bolj povezuje. Petra pa je razkrila, kako pomembno je za očeta, da ima podporo družine pri svojem delu.