Evropska poslankaje za zadnjo objavo na družabnem omrežju v letu 2020 pripravila voščilo za sledilce in jasno povedala, kaj si misli o letošnjem letu. Vse skupaj je pospremila s praznično fotografijo in posnetkom, na katerem je vsem zaželela lepe želje in izrazila upanje, da prihajajo lepši časi.Njen zapis objavljamo v izvirniku:»Z zadnjim, tokrat malo bolj bleščečim 'selfijem' za letos "dragemu" 2020 sporočam, naj se že spelje!!! Njegovemu nasledniku pa nekaj, kar sem nedavno nekje prebrala in čimer se ne morem bolj strinjati: 2021, v bistvu imaš enega najlažjih del v (vsaj novejši) zgodovini. Ni ti treba biti najboljše leto doslej. Vse, kar si vsi želimo, je, da si boljše od 2020. To je vse.«