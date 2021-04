Jonasu se napake zdijo zabavne

Znamo pa seveda vse skupaj obrniti na štos – kadar se zgodi napaka, je še bolj zabavno.

Kot strela z jasnega je pred kratkim v javnosti odjeknila novica, da se prekaljeni televizijski mačekvrača na male zaslone. Da bo znova vodil televizijski kviz, ni nikogar presenetilo. Jonas se je vrnil v vlogi voditelja kviza Piramida sreče, ki je pri nas pravzaprav novost. Gre namreč za kviz, v katerem ni pomembno le znanje, ampak tudi zaupanje v sotekmovalca ali sotekmovalko ter nekaj sreče in pravilne strategije.»Saj me poznate že vrsto let in veste, da porazov pa res ne prenašam,« v smehu pravi voditelj, ki brez zadržkov prizna, da takrat, ko se na snemanju kaj zalomi, to tudi odkrito pokaže. Ni mu všeč, če ne gre vse po načrtu, ob tem pa se pošali, da je zaradi svoje hitre jeze srečen, da se v kvizu ni znašel kot tekmovalec, temveč kot voditelj. A Jonas kljub vsemu ostaja realen.»Napak je malo, ampak se zgodijo. Znamo pa seveda vse skupaj obrniti na štos – kadar se zgodi napaka, je še bolj zabavno,« pravi v svojem značilnem slogu. Sicer pa je tudi med snemanji skrbel za smeh, saj je vešč kamere in s svojimi dolgoletnimi izkušnjami poskrbi za manj treme med tekmovalci. Očitno je njegova vrnitev na zaslone pripomogla k temu, da je Piramida sreče kar tretja najbolj gledana oddaja pri nas.