Jonas se je skoraj stepel

Medtem ko se dimnikarja običajno razveselimo, ker pregovorno prinaša srečo, se v epidemičnih mesecih poštarja, saj prinaša pakete. Dejstvo je, da mnogi danes, ko so nekatere trgovine zaprte, veliko naročajo prek spleta.



In ko končno poštar pozvoni na vratih, gledamo velikost embalaže in ocenjujemo, kaj je tokrat prispelo. Tako je poštar pozvonil pri Jonasu Žnidaršiču. Očitno je bila ura zanj še prezgodnja, saj ga je predramil iz spanca. Kar je bilo na koncu najhujše, pa je, da prispeli paket sploh ni bil zanj, temveč za hčer. »Skoraj sva se stepla,« je pribil duhoviti voditelj.

