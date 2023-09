Joker Out izdali novo pesem, ste jo že slišali? (VIDEO)

Ena najbolj vročih slovenskih glasbenih skupin ta hip Joker Out so danes predstavili novo skladbo z naslovom Sunny Side od London. Pesem so izdali le dva tedna pred njihovim največjim koncertom v karieri, ki bo na razprodanem stadionu Stožice oktobra letos. Skladbo so posneli v angleškem jeziku, kar je bilo po vsej slavi, ki jo fantje doživljajo za mejami domovine, tudi pričakovano.

Tokrat je skupina Joker Out izbrala hitre zvoke rock'n'rolla, v katerih ne manjka glasnih kitar in bobnov. Ljubitelji tovrstne zvrsti pa se bodo na plesišču ob najnovejši pesmi lahko dodobra naplesali.

Fantje danes sicer zaključujejo glasbeno turnejo po Skandinaviji, kjer imajo za sabo več kot pet izjemno uspešnih koncertov. Več pa v članku: Bojan Cvjetićanin v tujini: poglejte, s kom se je srečal (FOTO)

Tukaj lahko poslušate pesem (počakajte nekaj trenutkov, da se videoposnetek naloži):