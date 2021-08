Jokali boste od smeha, tako se je znani Slovenec učil narediti salto (VIDEO)

Slovenskemu pevcu, ki smo ga zelo dobro lahko spoznali v šovu Znan obraz ima svoj glas, se kot kaže velika želja, ko jo je imel za rojstni dan, za zdaj še ne bo uresničila. Kot je razkril na instagramu, si je zaželel, da bi se naučil, kako narediti salto naprej. Trenutek, ko bi mu to tudi prvič uspelo, je želel ovekovečiti. Kako mu je šlo učenje salta naprej, kažejo posnetki, ki so nastali na plaži.David je z nerodnimi posnetki navdušil in pošteno nasmejal svoje prijatelje. Njegova zelo dobra prijateljicapa mu je obljubila, da ga bo tega trika naučila kar ona.