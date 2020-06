Jo prepoznate? To je pred 20 leti počela Bojana Beović (FOTO)

Bojana Beović. FOTO: Zaslonski posnetek/vizita.si

Med brskanjem po spletu smo naleteli na skoraj 20 let stare fotografije infektologijeki jo je Slovenija spoznala predvsem v času novinarskih konferenc in izjav za javnost v povezavi z novim koronavirusom, in sicer v vlogi vodje svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje. Že pred leti se je pojavljala v medijih, a v malce drugačni vlogi.Beovićeva je bila pred skoraj 20 leti ena izmed Popovih zdravnikov, ki so na tamkajšnji spletni strani odgovarjali na dileme in vprašanja bralcev, v povezavi z zdravjem.Po navedbah omenjenega portala se je na infekcijski kliniki zaposlila že leta 1993, kjer je ostala vse do danes.