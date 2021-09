Jo prepoznate? Slovenska političarka objavila fotografijo iz šolskih dni (FOTO)

Prvi šolski dan je za nadobudne »prve črve« in njihove starše eden najpomembnejših dni v njihovih mladih življenjih, velika prelomnica, polna pričakovanj in upov. Za ostale pa je to pogosto dan nostalgije in obujanja spominov na dan, ko so sami prvič prestopili prag šole in naredili prvi korak v svojem uradnem izobraževanju.Letos prvi šolski dan že drugo leto zapored poteka v senci epidemije novega koronavirusa, šolarje pa čaka že tretje šolsko leto, ki ga bodo krojili protikoronski ukrepi. Ta dan je za nekaj spodbudnih besed šolarjem in učiteljem izkoristila tudi znana slovenska političarka, ob zapisu pa delila svojo fotografijo iz šolskih dni.»Spoštovani šolarji in učitelji. Želim vam, da bi novo šolsko leto potekalo, kot smo bili vajeni nekoč: z veliko druženja. Naj bo šola prostor spoštovanja znanja in modrosti, kreativnosti, sproščenosti, pa tudi kakšne drobne nagajivosti. Ker šola ni le pouk, šola je življenje,« je zapisala.Ste jo prepoznali? Seveda je to, nekdanja novinarka, sedaj pa predsednica stranke SD in evroposlanka.