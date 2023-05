Jim je res dovoljeno čisto vse?! David Klobasa vrača udarec

Nekateri so za doseganje cilja pripravljeni narediti vse. Takšne stvari pogosto spremljamo v novinarskih stolpičih, pa tudi na televiziji, v eni od zgodb pa se je očitno znašel tudi župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa.

Župan, ki prihaja iz vrst NSi, je sporočil: »Na svoj rojstni dan, prejšnji petek, 12. 5. 2023 zjutraj, sem prejel 4 modre ovojnice iz Okrožnega državnega tožilstva, v katerih sem prvič prebral vsebino kazenskih ovadb in zaključke, ki jih je v času predkazenskega postopka podala kriminalistična policija. Kot izhaja iz spodaj objavljenih sklepov, je Okrožno državno tožilstvo vse 4 kazenske ovadbe, po zaslišanjih kriminalistov ter po končanem predkazenskem postopku, pričakovano zavrglo, ker ni podan utemeljen sum za storitev očitanih kaznivih dejanj.«

Klobaso jezi, saj je štiri kazenske ovadbe vložil protikandidat za župana na lokalnih volitvah. Dejal je, da je »protikandidat s svojo ekipo vehementno napovedal svojo pritlehno volilno kampanjo s poskusom diskreditacije mojega dela in dobrega imena«.

»Širjenje krivih obtožb prijavitelja in njegovih "sodelavcev" mi je povzročilo veliko dodatnega dela in škode, ne le meni, ampak celotni občinski upravi, zato bom primoran svoje pravice poiskati po pravni poti in za povzročeno škodo zoper čast in dobro ime ter na podlagi podanih krivih kazenskih ovadb, doseči sodni epilog,« je jasen.