Jezni mož Nuše Derenda: To je vse na črno

FOTO: Voranc Vogel, Delo

, mož naše evrovizijke, je v enem od nedavnih pogovorov dejal, da ima to obdobje dva obraza. »Medtem ko jaz in žena ter večina drugih glasbenikov mirujemo, nimamo dela, nastopov, se najdejo izvajalci, ansambli, ki igrajo na porokah, veselicah, žurih. Od tega država nima nič. To je vse na črno.«Država pa nič, davkarija tudi nič, zdravstveni inšpektorji še manj, še najmanj pa šefi v NIJZ, saj nihče ne ve, kako se na žurih, porokah in veselicah navzoči držijo navodil, povezanih s koronavirusom.