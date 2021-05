Jezeršek tekmovalcem: Ste mutasti?

Sladica iz čebule. FOTO: Pop TV

Kimi in Bruno. FOTO: Pop TV

Sodniki so opazovali od daleč in klicali po telefonu. FOTO: Pop TV

V Masterchefu se je sedem tekmovalcev borilo za obstanek. Pripraviti pa so morali sladico iz zelenjave, od kolerabe do čebule. Sodniki večinoma niso bili zadovoljni.»Jeziš me zaradi tega, ker govorim, govorim ... Se učimo, učimo ... Kot da ste mutasti!« je izbruhnilko je videlkrožnik s sladicoiz kolerabe. Potem pa je bil navdušen, ko je poskusil sladico. Natalijo so poslali na balkon, prav takoinNavdušena je bila Kimi, saj so zelo pohvalili njeno sladico iz paradižnika. Sladico za restavracijo je iz čebule pripravil Bruno. »Vrhunska, zares dobra in tukaj v Masterchefu vredna finala,« je dejalinso morali obleči črne predpasnike, v tekmovanje pa so jim pripeljali domače hladilnike. Vsi so se zjokali, saj so bila na hladilnikih sporočila domačih. Kuhali so iz sestavin, ki so jih nazadnje imeli v hladilniku doma. Domov pa so sodniki poslali Dušana, ki je pripravil glavno jed in sladico, a jih ni navdušil.