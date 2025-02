Jernej Tozon žaluje za očetom

Vsi, ki so poznali Tomaža Tozona, znajo povedati, da je bil sila preprost in srčen človek. In glasba je predstavljala velik del njegovega življenja. Žalostno novico je na družbenih omrežjih sporočila skupina Čuki ter članu Jerneju Tozonu in njegovi družini izrekla iskreno sožalje.

»Sporočamo vam žalostno vest, da je danes zjutraj umrl Tomaž Tozon, eden največjih glasbenikov v naši zgodovini, član Slovenskega okteta, Kvarteta Do, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja, Slovenski domoljub in ne nazadnje oče našega pevca Jerneja Tozona,« so v ponedeljek zapisali v objavi.

Glasba je bila za Tomaža, ki je bil večkrat nagrajen, poslanstvo. FOTO: Mediaspeed.net

Jernej je večkrat poudaril, da si je vedno želel biti čim bolj podoben staršem. FOTO: Dejan Javornik

V prvem Kekcu zapel znamenito Dobra volja je najbolja

Tozon je pel pri najrazličnejših glasbenih skupinah, med katerimi je vedno še posebej rad izpostavil skoraj dve desetletji delovanja s Slovenskim oktetom, pevsko skupino Kvartet Do ter v mlajših letih APZ Toneta Tomšiča in radijski komorni pevski zbor.

Drugi zelo pomemben del njegove glasbene poti je bilo zborovodstvo, poleg tega pa je bil v pomoč številnim narodnozabavnim ansamblom, ki so želeli obogatiti svoje posnetke.

V zgodovino slovenske glasbe se je zapisal tudi, ko je posodil glas Matiji Barlu leta 1951 v prvem Kekcu ter zapel znamenito Dobra volja je najbolja. Star je bil 14 let. Lansko leto je postal tudi častni občan občine Škofja Loka, in sicer za ohranjanje slovenske glasbe, jezika in kulture.