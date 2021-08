Jernej Kuntner zaradi dveh vlog ob kilograme

Vesel sem, da bom lahko zdaj več jedel in nadoknadil izgubljeno.

Igralecje človek, ki mu dela nikoli ne zmanjka. Trenutno namreč snema kar dve nadaljevanki hkrati, kar pomeni, da se mora preleviti v dva različna značaja. To pa tudi za igralca in profesionalca Jernejevega kova ni ravno mačji kašelj.»Najtežje je bilo preklapljati med glavnima likoma, značajsko popolnoma različnima. Eden je aktiven in hiter, drugi flegmatičen in počasen. Pa tudi poletna vročina je bila ubijajoča,« pravi o nadaljevankah Sekirca v med in Za hribom. Poleg natrpanega delovnika, ki včasih traja od jutra do večera, mu je precej preglavic povzročala vožnja na različne lokacije. »V bistvu je pa Slovenija tako lepo majhna, da je v tem pogledu možno vse. Z Gorenjske, kjer snemamo Sekirco v med, v hipu prideš na Dolenjsko, a je včasih hiteti z enega konca na drugega tudi utrujajoče, sploh če k temu dodamo še kakšne prometne zastoje in podobno,« pravi igralec. Zaradi vsega, kar se mu trenutno dogaja na poslovnem področju, potrebuje veliko energije in kondicije.Moči si zato poskuša nabirati, kadar le utegne. Najraje in najpogosteje se poda v hribe, saj mu visokogorska klima omogoča hitro regeneracijo. Tam si nabira kondicijo, obenem pa se nadiha svežega zraka, se nagleda lepe narave in se ob vseh obveznostih umakne v mirno okolje. Snemanje še zdaleč ni pri koncu, še izvemo. »Trenutno sem malce manj angažiran v nadaljevanki Sekirca v med, ker se pač ne da v nedogled snemati dveh serij hkrati. Druga serija, torej Za hribom, je zdaj moj paradni konjiček,« pravi igralec, ki je zaradi natrpanega urnika izgubil tudi nekaj kilogramov. To ga sicer prav nič ne moti, saj je velik gurman, ki se rad suka tudi za štedilnikom.»Letanje z enega projekta na drugega, dve glavni vlogi, dva lika, učenje tekstov pa še poletna pasja vročina povrhu je kar dober recept za izgubo kilogramov. No, vesel sem, da bom lahko zdaj več jedel in nadoknadil izgubljeno,« še pove v smehu.