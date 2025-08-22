Jernej Kuntner ni ljubitelj morja, v gorah ima skriti raj (FOTO)

Hribi in gore so velika strast igralca Jerneja Kuntnerja. Veliko jih je prehodil, ko je bil še samski, a tudi skupaj z ženo rada zahajata na različne vrhove. Z Moniko sta bila že marsikje. »Imam se za starega pohodnika, dolga leta planinarjenja so za mano. Najvišje doslej sem stal nad 3000 metri na Etni na Siciliji. Rad se pošalim, da sem odkrival in raziskoval korenine Franca Mercatorija, lika, ki sem ga upodabljal v priljubljeni nadaljevanki TV Dober dan,« pove.

Trinajstkrat je bil na Triglavu, rad je zahajal tudi na smučišča in ledenike v Avstriji, Italiji in Švici. Čeprav sta zaljubljena v naravo, z ženo v hribe hodita z glavo. »Vedno se drživa označenih in utrjenih poti. V hribih se vreme lahko spremeni v trenutku, ti pa ostaneš na milost in nemilost prepuščen nepoznavanju trenutnega terena, in to je klic po katastrofi,« pravi. Nekoč se je rad potikal po divjini, po neznanih poteh in sam s šotorom.

»Žena je bolj klasičen tip glede teh stvari. Sam bi se vedno podal bolj na divje, no, tu pa tam to še vedno storim. Kadar greva z Moniko, pa mora biti vse po klasičnih, civilizacijskih standardih. Ona je drugačna, v meni pa se velikokrat prebudi pračlovek. Imam namreč krvno skupino 0, zato jo rad mahnem v osamo in divjino, kjer pokrijem in zadovoljim svoje paleolitske genske potrebe,« še pove.

Zadnja leta ima sladko planinsko vodo raje kot morsko. FOTO: OSEBNI ARHIV

Čeprav je Slovenija majhna in marsikje pogosto mrgoli ljudi, je skritih kotičkov še vedno precej. »Do pred nekaj leti sem se poleti umaknil na Cerkljansko hribovje, kjer še vedno lahko najdeš mir in neokrnjeno naravo. Raj sem našel na kmetiji, ki zaradi bivanja mladih v mestu sicer sameva in je last mojega dobrega prijatelja. Posest je z njivami v strmih bregovih, s čebelnjakom, sušilnico sadja in gozdnih plodov, s hlevom za krave in stajo za drobnico ter z večhektarskim gozdom za drva, les in prirast. V dolini, kakšnih deset minut hoda navzdol, je tudi čist in neomadeževan izvir studenčnice. S sprehodi med opustelimi polji, ki so jih prerasli trn, osat, kopriva, sem se res spočil. Na debelo preraščene livade, nekoč košenice, so danes dom zajcem, fazanom, jerebicam in široko odprte samotnemu popotniku modernih dni. Zato toliko bolj razumem očetovo pesem, ki je napisana na spominski tabli na opuščenem studencu sredi trga, pred cerkvijo na Mariji Snežni v Slovenskih goricah. Tam se naužijem lepote in mira, napijem resnice iz čistega vira,« nam razkrije.

Končno pa se mu je izpolnila skrita planinska želja, na Gorenjskem ima končno svojo hiško. »Na samem. Tja po navadi zahajam sam, a je tudi Monika vzljubila takšne pobege v mir in tišino. Čisto preprosto življenje je tam gori. Nisva brez civilizacije, je je pa bistveno manj kot doma v Ljubljani. Ugotavljam, da umaknitev in občasna začasna osamitev prijata. Pa tudi na morje me v vročini, kakršna je zadnja leta, res ne vleče,« še pove.

Rad se umakne v hribe, kjer išče in najde svoj mir. FOTO: OSEBNI ARHIV