Jerca Legan po ločitvi o brezpogojni ljubezni: »Ne sodi, ne zahteva, preprosto obstaja«

Po treh letih pravnih bitk, 15 sodnih postopkih in osebni kalvariji se je dr. Jerca Legan vrnila. V izčrpnem intervjuju za Nedeljske novice je pred poletjem razkrila, kako je iz razkroja zakona z viceguvernerjem Milanom Cviklom vstala kot ženska, ki, kot pravi, ne pristaja več na molk, krivdo in poniževanje.

Ljubezen ima v življenju producentke in antropologinje Jerce Legan univerzalni pomen. »Ni vezan le na odnos do nasprotnega spola, temveč tudi na druge ljudi in živa bitja. Ljubezen gojim do svojega poklica, strastno sem se lotila nekaterih prelomnih življenjskih projektov, včasih se na prvi pogled zaljubljam v nove kraje, kulture in naravo. Ljubezen je voda, zrak, ogenj,« je povedala za našo revijo Suzy. Dodala je, da se je na prvi pogled zaljubila tudi v moškega.

»Sicer je bila to hipna, intenzivna in čarobna zaljubljenost, a je lahko ob trku z realnostjo krhka kot milni mehurček. Ne moremo je enačiti z ljubeznijo, ki je proces rasti in poglabljanja, pretakanja in prepletanja dveh oseb, ki potrebujeta čas, da se spoznata v dobrem in slabem, si zlezeta pod kožo, sanjarita skupaj in si upata graditi, da raziščeta najbolj skrite kotičke in tam vzgojita ljubezen. Ta ni nujno na prvi pogled, lahko pa je na zadnji, če je negovana in preživi vse izzive do konca življenja.«

Brezpogojna ljubezen

Zdaj se je antropologinja dotaknila brezpogojne ljubezni. Na družbenem omrežju je sledilcem ob čudoviti fotografiji zapisala: »Brezpogojna ljubezen ne sodi, ne zahteva, preprosto obstaja, da dvigne, zdravi in ​​opolnomoči! Naš najslajši fant.«

Preberite še: