Jerca Legan Cvikl končno spoznala svojo dvojnico (FOTO)

Srsko glasbenico Ano Đurić oziroma Konstrakto, kot se predstavlja z umetniškim imenom, je slovenska javnost spoznala letos na izboru pesmi za Evrovizijo, kjer je imela lepe možnosti za zmago, a jo je na koncu zasenčila vojna v Ukrajini, na izboru za pesem Evrovizije pa je slavila ukrajinska rap skupina Kalush. Đurićeva se je uvrstila na vrhunsko peto mesto, pri nas pa je vzbudila zanimanje tudi zato, ker sta si z našo antropologinjo in publicistko Jerco Legan Cvikl neverjetno podobni. Zato si je ta zelo prizadevala spoznati svojo srbsko dvojnico in četrtkov koncert v Cvetličarni je bil ravno pravšnji trenutek za srečanje.

Televizijec Zvezdan Martič z ženo Ano Martič

Pevka Maja Keuc, ki dobro ve, kako je stati na evrovizijskem odru, v družbi Sandre Antič.

»Z Ano sva prišli v stik malo za tem, ko so se slovenski, srbski in hrvaški mediji razpisali o najini neverjetni podobnosti. Takoj sva izrazili željo, da se še letos srečava. Občasno sva si kaj napisali, in ko se je napovedalo, da pride v Ljubljano, sem imela veliko željo po tem, da se spoznava v živo,« nam je med koncertom zaupala Jerca. »Ko sva se po koncertu zagledali v zaodrju, je sledil globok vzdih navdušenja,« nam je ša zaupala Legan Cviklova, ki je Konstrakti podarila svojo večjezično pravljico.

Za koncert je bilo zanimanje tako veliko, da so ga morali iz Gale Hale prestaviti v Cvetličarno.