Jerca Legan Cvikl: Dala sem sebe, kakor najbolj znam

O razhajanju medijskega para Cvikl že ptički čivkajo, viceguverner Banke Slovenije pa se po naših informacijah že pojavlja z drugo, čeprav še ni uradno ločen. A kljub temu bodoča bivša zakonca še ne dajeta izjav. Jerca je poleg tega, da želi zaščititi otroka, polno zasedena in se ne ukvarja kaj dosti z moževimi skoki čez plot in drugimi običajnimi ločitvenimi peripetijami, vsaj tako daje videz. Pred kratkim je snemala reklamo z igralcem in komedijantom Matjažem Javšnikom.

»Z Matjažem se poznava več kot 20 let, od Virantove znamenite umetniške razstave fotografij, kjer je visel tudi moj portret. Od takrat se nama igralske in produkcijske poti tako ali drugače križajo,« pripoveduje. Pred časom jo je poklical, da s snemalcem in režiserjem Miho Kačičem – vnukom Mile Kačič – delata projekt za enega od večjih slovenskih trgovcev, drugačne videospote, in da njo vidita v eni izmed poletnih situacij – z veseljem je privolila. »Preživeli smo krasne snemalne dni v portoroški marini in se, pričakovano, ob snemanju nasmejali do solz. Dala sem sebe, kakor najbolj znam, predano in strastno, saj ljubim svoje delo!« je povedala lepa Jerca, ki kljub ločitvenim težavam žari od veselja in delovnega zanosa. Kako ne, saj je izmed 50 bila ena od redkih izbrana za štipendijo podoktorskega študija International Relations & Global Politics (Mednarodni odnosi in globalna politika) v Ženevi. »Bila sem povabljena od profesorja z Dunaja, s katerim sem sodelovala pri mednarodnih projektih in ki me je predlagal za ekskluzivno štipendijo. Študija mi sicer ni treba, a strast do akademskih prizadevanj ostaja, zato bom z največjim veseljem spet razprla krila in razširila svoja znanstvena obzorja.«

Snemanje je bilo zabavno, režiser Miha Kačič in Matjaž Javšnik. FOTO: Osebni arhiv