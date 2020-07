Jelko Kacin: Zaenkrat zelo slabo kaže

V začetku junija je eden najvidnejših obrazov med koronakrizo pri nas, uradni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, verjetno pričakoval, da bo imel sedaj malce več časa za oddih. Vsakodnevnih vladnih tiskovnih konferenc na temo novega koronavirusa, ki so na vrhuncu epidemije potekale tudi po dvakrat na dan, je bilo konec, epidemiološka slika je bila nekaj časa razveseljujoča, a kaj ko je sledilo poslabšanje.



Tiskovne konference zadnje tedne sicer ne potekajo vsak dan, ampak vseeno večkrat na teden, tudi sicer dela Kacinu ne zmanjka, zato niti ne preseneča, da je ob novinarskem vprašanju, kje si bo privoščil počitnice, odgovoril: »Ne vem, če si bom lahko, zaenkrat zelo slabo kaže. Sem bil obveščen, da me ljudje ta vikend kličejo po Krku, kjer naj bi bil, pa povem, da me tam ni bilo. Ob prvi priložnosti bom poskušal iti tudi tja, da opravim ta nujna vzdrževalna dela, ampak zaenkrat ne moremo določiti ne datuma ne kraja,« je odgovoril Kacin, za katerega je znano, da ima vikend na hrvaškem otoku Krk.



Kacin je dodal, da tudi še ne ve, kdaj in kje bo porabil bone, ki jih je vlada namenila vsem prebivalcem Slovenije za zagon slovenskega turizma: »Upam, da mi bo vendarle uspelo. Zaenkrat ne kaže, da bi lahko šel na daljši dopust. Lahko da bom pobegnil za dan, dva, drugače sicer ne gre.«