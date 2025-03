Jelko Kacin poškodovan, dobil je bergle (FOTO)

Pokljuka je od četrtka do nedelje gostila svetovni pokal v biatlonu. Predsednik organizacijskega odbora in direktor Športnega društva Pokljuka Jelko Kacin je skupaj s svojo ekipo poskrbel za nemoten potek dogodka, ki je privabil številne domače in tuje športnike ter ljubitelje biatlona.

Kacin je bil vse dni na terenu in na omrežju X tudi poročal o delu, ki so ga opravljali njegovi sodelavci, prostovoljci in vojaki. Med drugim jih je presenetil tudi sneg, zaradi česar so imeli še nekaj več dela pred začetkom pokala.

Ob nizanju uspehov Jakova Faka in Ane Marije Lampič, ki sta stopila na stopničke, je Kacin s ponosom povedal, da je Pokljuka doživela še en velik praznik. Ne le zaradi izjemnega uspeha naših biatloncev, temveč tudi zaradi ovir, ki so se pojavljale na tekmovanju.

Čustven Konec za Jakova Faka in Jelka Kacina, ki je pristal na berglah. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Premagali smo vreme in vodo v vseh oblikah. Obdržali in rešili tekmo BMW IBU. /.../ Po vseh izjemnih biatlonskih uspehih v teh dneh, sem v imenu Organizacijskega odbora tekme svetovnega pokala BMW IBU Pokljuka + ŠD Pokljuka prevzel priznanje IBU. Zazrti smo v prihodnost, v novo štiriletno letno obdobje, novoletni pokal ...,« je povedal Kacin.

Ob koncu tekmovanja pa smo Kacina v nedeljo videli na berglah, ki jih dan prej, kot je razbrati s fotografij, ni uporabljal. Kako hudo se je poškodovan in kaj se je zgodilo, ne vemo, a konec biatlonske pravljice je bil za vse zelo ganljiv.

Med drugim so se Pokljuški delavci poslovili od najboljšega biatlonca, prvaka Jakova Faka, ki ga po Kacinovih besedah na Pokljuki do zimske olimpijade tekem ne bo več. »Bilo je lepo, toplo, čustveno, veličastno. Vse dobro Jaka, hvala, neskončno ponosni smo,« je zapisal Kacin in objavil fotografije čustvenega Faka z družino.